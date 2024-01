Preso suspeito de matar técnica de enfermagem com 109 facadas após vítima recusar a manter relações sexuais

A Polícia Civil do Ceará divulgou nesta terça-feira (16) que a técnica de enfermagem Maria Clara Barbosa Ramos, de 20 anos, encontrada morta em um matagal após sair de uma festa em novembro, em Fortaleza, foi vítima de 109 facadas desferidas com uma faca de cozinha.

O principal suspeito do crime é José Leonardo da Costa Damasceno, conhecido como Leo ou Gordim. Ele estava foragido desde dezembro, mas se entregou à polícia nesta terça-feira, sendo considerado o principal suspeito do brutal assassinato.

Maria Clara foi vista pela última vez na madrugada de 13 de novembro, saindo de uma festa no Bairro Serrinha, em Fortaleza, na companhia de José Leonardo e sua esposa, Maria Cavalcante. Não conseguindo contato com amigas para voltar para casa, ela aceitou o convite de Leonardo e Maria para ir até o apartamento do casal no Bairro Paupina, solicitando uma corrida por aplicativo.

As investigações revelaram que a técnica de enfermagem foi morta no apartamento do casal com uma faca de cozinha. A polícia suspeita que o crime tenha ocorrido após Maria Clara se recusar a manter relações sexuais com José Leonardo.

