Vídeos divulgados pela Polícia Militar do Ceará nesta quinta-feira (6) mostram o momento em que presos da Unidade Prisional Elias Alves da Silva tentaram iniciar uma rebelião durante o banho de sol de rotina. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança do presídio revelam toda a ação.

Nas imagens, é possível observar os detentos arremessando objetos e tentando tomar posse das armas dos agentes penitenciários. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará, além do ataque coordenado, os detentos estavam portando instrumentos para escalar o muro da unidade, visando uma possível fuga em massa.

Presos são flagrados agredindo agentes penitenciários durante rebelião; assista pic.twitter.com/OZDLRtWnwx — AM POST (@portalampost) July 7, 2023

