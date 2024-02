PRF dá dicas de segurança para quem vai pegar a estrada no carnaval

Com a proximidade do Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou uma série de recomendações para garantir a segurança dos motoristas que irão pegar a estrada durante o feriado. A corporação ressalta a importância de planejar a viagem com antecedência e realizar uma revisão completa no veículo.

“É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios. Verifique também a documentação do veículo e do condutor”, destaca a PRF.

Além disso, a PRF orienta que todos os ocupantes do veículo estejam com documento de identificação, incluindo crianças e adolescentes. A utilização do cinto de segurança é obrigatória para condutor e passageiros, sendo que crianças menores de 7 anos e meio devem utilizar equipamento adequado, como bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação.

Sobre ultrapassagens, a recomendação é que sejam feitas pela esquerda e somente em locais permitidos, garantindo visibilidade e segurança. “Sinalize toda a manobra com antecedência e redobre a atenção ao ultrapassar ônibus e caminhões”, alerta a PRF.

Em caso de chuva durante a viagem, a PRF orienta acionar os limpadores de para-brisa, diminuir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo à frente. “Evite estacionar no acostamento e procure um local seguro afastado da pista de rolamento”, ressalta a corporação.

Para motociclistas, é fundamental o uso do capacete e a manutenção de distância segura dos veículos à frente, evitando o chamado ponto cego. “Mantenha o farol ligado para facilitar a visualização pelos demais condutores e pedestres”, destaca a PRF.

Outras recomendações incluem manter distância segura do veículo à frente, redobrar a atenção com pedestres em perímetros urbanos cortados por rodovias e trafegar sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia, para aumentar a visibilidade.

Por fim, a PRF destaca a importância de levar água, frutas e alimentos não perecíveis no veículo para situações inesperadas, como congestionamentos e interdições de pista.