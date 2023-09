Primo de chefe de facção é executado no Santa Luzia em Manaus; assista

Um jovem identificado como Igor Breno Moreno da Silva, de 23 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (12), na rua Leopoldo Neves, no bairro Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus. O crime ocorreu por volta das 18h50. O jovem é primo de Bruno Ferreira Moreno, o “Bruno Gringo”, que é apontado pela polícia como ex-chefe de uma facção criminosa. Ele também foi executado, no último domingo (10) em São Paulo.

Segundo informações repassadas por familiares da vítima, Igor tinha feito aniversário na semana passada e foi surpreendido por integrantes de um grupo criminoso que efetuaram vários tiros contra ele.

O tenente Adson Zani da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) relatou que os assassinos ainda chegaram a conversar com Igor antes do crime. Eles efetuaram pelo menos dez disparos no local. A motivação do crime pode ser disputa por território do tráfico de drogas.

Primo de chefe de facção é executado no Santa Luzia em Manaus

O local foi isolado por policiais militares para atuação das demais equipes competentes. A perícia irá apontar a quantidade de tiros que atingiu Igor. Os parentes dele estavam bastante abalados emocionalmente pela perda de dois integrantes da família na mesma semana.

O corpo de Igor será removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML). Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros irão investigar o caso.

*Redação AM POST