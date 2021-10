Primo de Davi Alcolumbre é preso em Operação da PF

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Operação Vikare, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (20), mira em organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A Operação ocorre em Manaus, Itacoatiara e outras cidades do Brasil.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos 24 mandados de prisão preventiva e 49 mandados de busca e apreensão. Além de Manaus e Itacoatiara, a ação está sendo realizada no Pará (Belém e Ananindeua), Piauí (Teresina), Ceará (Fortaleza), Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Paranhos e Aral Moreira), São Paulo (capital e Sorocaba), Rio de Janeiro (capital) e Paraná (Foz do Iguaçu e Londrina).

Ainda conforme a polícia, o grupo criminosos (sendo eles pessoas físicas e empresas de fachada), utilizavam o Estado do Amapá como base operacional de suas atividades relacionadas à importação e transporte de drogas, por meio de aeronaves para diferentes pontos do País.

Por meio de uma rota que passava por países da América do Sul, os meliantes recebiam ajuda de brasileiros e estrangeiros para o tráfico internacional de drogas, Colômbia e Venezuela eram os locais principais. O Amapá servia como uma de suas bases logísticas fundamental, de onde as drogas partiriam para outras regiões do Brasil.

Continua depois da Publicidade

A organização criminosa possuía, mecânicos de aeronaves, pilotos, operadores financeiros responsáveis pelos valores obtidos pelas atividades ilícitas, além de terceiros que recebiam quantias em contas pessoais e empresas, cujo objetivo era dar aparência de legalidade ao dinheiro.

Durante a ação policial, o ex-deputado Isaac Alcolumbre, primo do senador e ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi preso no Amapá. Ele seria o dono de aeródromo no Amapá que serve como base operacional para importação e transporte de drogas a serem distribuídas para diferentes pontos do país.