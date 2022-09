Primo do goleiro Bruno sai da cadeia e é assassinado a tiros e espancamento

Redação AM POST

O primo do goleiro Bruno Fernandes, Jorge Luiz Rosa, 29 anos, foi assassinado a tiros na última segunda-feira (31), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, Jorge, que foi testumunha-chave no caso Eliza Samudio, ao revelar detalhes do assassinato em 2010, foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Columbadê, com ferimentos de disparos de arma de fogo e marcas de espancamento.

Segundo a Secretaira de Estado de Saúde do Rio, Jorge não resistiu aos ferimentos e morreu três horas após dar entrada na unidade de saúde. O sepultamento do rapaz ocorreu na manhã deste sábado (3), no Rio de Janeiro.

As primeiras apurações da polícia dão conta que ele teria sido torturado por traficantes após ser flagrado comentendo furto em comercio local.

O primo do goleiro Bruno estava em liberdade há duas semanas após ser preso por tráfico de drogas.

O caso foi registrado inicialmente na Delegacia de Alcântara (74ªDP), mas será encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói.

*Com informações do R7