Print revela que mulher torturada e morta em motel pediu socorro por mensagem após suspeito fazer pedidos sexuais

Deyselene de Menezes Rocha, que era garota de programa e foi torturada e morta em um motel de Goiás pediu socorro por mensagem após se negar a fazer pedidos sexuais feitos por um suspeito, conforme o print da conversa dela com outra pessoa, horas antes de morrer.

Segundo a polícia, foi encontrada carbonizada no dia 13 outubro de 2022, em um matagal em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Ela tinha sinais de tortura, como um arame enrolado no pescoço.

O delegado que investiga o caso, Arthur Fleury, informou que Leandro Alves da Costa e Wallace Alves Novais foram presos suspeitos do homicídio. Eles estavam no motel com Deyselene e negaram o crime.

A Polícia Civil informou anteriormente que uma mulher, que é garota de programa, que estava com os suspeitos no motel também era suspeita do homicídio. Mas na sexta-feira (13), a corporação disse que ela passou de suspeita para testemunha do caso, após investigação descobrir que ela não teve envolvimento.

Ainda segundo a Polícia Civil, as imagens do circuito de segurança do motel gravaram quando a vítima chega ao estabelecimento em carro dirigido por Leandro Alves. Após um tempo, chega a testemunha e Wallace.

Horas depois, a testemunha vai embora andando pela porta de entrada do motel. Leandro e Wallace aparecem saindo de carro. A vítima não foi mais vista.

Ao observar as câmeras de segurança do motel, a Polícia Civil verificou que no banco de trás do carro havia um volume encoberto com um pano. O delegado disse que na conta paga no motel por Leandro há a cobrança de um lençol e um travesseiro, que ele teria levado do estabelecimento.

A irmã de Deyselene relatou à polícia que ela foi vista pela família pela última vez, por volta das 4h do dia 12 de outubro de 2022, quando deixou o filho aos cuidados da irmã.

*Com informações do G1