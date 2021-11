Prisão de empresários suspeitos de mandar matar sargento é revogada pelo STJ, afirma advogado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O casal de empresários Joabson Agostinho Gomes, 38, e Jordana Azevedo Freire, 41, suspeitos de serem os mandantes do assassinato do sargento Lucas Guimarães, tiveram a prisão revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme informou o advogado da família do sargento, Iuri Albuquerque, em entrevista a uma TV local.

A concessão do Habeas Corpus foi dada a Joabson e se estende à co-acusada, Jordana Azeverdo. A defesa do casal já havia tentado um recurso no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), alegando que por ter filho ainda menores de idade, Jordana precisaria ser liberada para cuidar das crianças, pedido esse que foi indeferido pelo desembargador Airton Gentil.

Procurada pela reportagem do AM POST, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) disse que ainda não foi notificada da decisão. O alvará de soltura ainda não foi expedido.

Entenda o caso

Antes de ser assassinado, o sargento do Exército, Lucas Ramon da Silva Guimarães, contou a pessoas próximas que vinha sofrendo ameaças de morte devido o caso extraconjugal que tinha com Jordana Azevedo Freire, esposa do empresário, Joabson Agostinho Gomes, dono da rede de supermercados Vitória.

O romance foi descoberto pelo marido de Jordana e, de acordo com a polícia civil, esta seria a motivação do crime que vitimou o sargento no dia 1º de setembro deste mês. A descoberta do ‘triângulo amoroso’ veio através de mensagens e fotos, que eram rotineiramente trocadas por Lucas e Jordana.

Antes de ser assassinado, Lucas Ramon chegou a contratar um guarda-costas, com o intuito de se proteger das ameaças de Joabson, que estaria, segundo a polícia, furioso não somente pelo fato da traição em si, mas também porque sua esposa, além de manter uma relação fora do casamento, estaria desviando dinheiro do supermercado em favor do amante.

O sargento, chegou a receber uma quantia de R$200 mil que, posteriormente, acabou sendo devolvida.