Prisão preventiva de policial que agrediu advogado em Manaus é pedida pelo MP-AM

O Ministério Publico do Amazonas (MPAM) pediu a prisão preventiva do mestre de jiu-jitsu e investigador de Polícia Civil, Raimundo Nonato Machado, que agrediu o advogado Ygor de Menezes Colares, que tentou apartar uma briga ocorrida no estacionamento do Condomínio Life Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, na noite dessa sexta-feira (18) e acabou também sendo baleado pela esposa do policial, Juçana Machado. O homem estava tentando ajudar sua funcionária que foi agredida pela mulher.

Apesar do fato apenas a mulher foi presa em flagrante e teve sua prisão preventiva decreta após a audiência de custódia neste sábado (19) por decisão da juíza de direito Eulinete Melo Tribuzy. No entanto, o policial está solto.

Segundo o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas e Valorização da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas (OAB-AM), Alan Johnny, durante a audiência de custódia o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) reconheceu falhas no procedimento e estranhou o fato do policial, que também estava envolvido na confusão, não foi preso em flagrante.

“Gostaríamos de esclarecer que durante a audiência de custódia o Ministério Público reconheceu falhas no procedimento visando o objetivo de amenizar a situação da acusada tanto que estranhou porque que o policial civil, esposo dela, também não foi flagranteado e isso foi fundamentação para que a juíza analisasse esses erros no procedimento. Ele entendeu que quando foi encaminhado para a justiça a autoridade policial deixou, inclusive, de juntar o exame de corpo de delito da vítima com aparente intuito de que ela fosse posta em liberdade nessa audiência de custódia“, declarou.

“De igual sorte, diante de tais irregularidades é que o Ministério Público formula o presente pedido autônomo de prisão preventiva, não obstante o flagrante lavrado em face de JUSSANA DE OLIVEIRA MACHADO e RAIMUNDO NONATO MONTEIRO MACHADO pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, crime este não indicado pela digna autoridade policial quando lavrou o flagrante em face unicamente de JUSSANA, sem dar a mínima importância para o fato de o disparo de arma de fogo (de RAIMUNDO), ter sido realizado dolosamente na direção da vítima YGOR, com o claro intuito de lhe ceifar a vida“, diz trecho do documento do MP.

Entenda o caso

Na noite desta sexta-feira (18), o advogado Ygor de Menezes Colares, de 35 anos, foi baleado na panturrilha esquerda, após tentar apartar briga envolvendo uma babá e uma mulher identificada como Juçana Machado, esposa do mestre de jiu-jitsu e investigador de Polícia Civil, Raimundo Nonato Machado, também envolvido na confusão ocorrida dentro de um condomínio no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Conforme imagens de câmeras de segurança confusão iniciou após a babá, que é funcionária do advogado, passar ao lado do casal na saída do elevador do condomínio. A vítima relatou que há aproximadamente cinco meses vinha sendo alvo de xingamentos por parte de Juçana.

Veja vídeo: Babá é espancada e advogado baleado em condomínio na Ponta Negra em Manaus pic.twitter.com/GHANlqafJZ
— AM POST (@portalampost) August 19, 2023

Segundo as imagens o advogado tentou apartar a briga entre as duas mulheres e o policial dá socos em Ygor e depois repassa uma arma para a esposa. Com o revólver nas mãos, ela disparou e o tiro atingiu a perna do homem.