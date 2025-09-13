A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Procurado pela Polícia, ‘Branco’ é encontrado morto em Tefé

O homem é apontado pela polícia como o principal suspeito do desaparecimento da ex-companheira e dos filhos dela.

Por Natan AMPOST

13/09/2025 às 16:15 - Atualizado em 13/09/2025 às 16:18

Ver resumo

Notícias policiais – O corpo de Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, foi encontrado neste sábado (13), próximo à Comunidade do Piraruaia, no município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus. Ele era apontado pela polícia como o principal suspeito do desaparecimento da ex-companheira, Ana Paula da Costa Barbosa, de 28 anos, e de seus dois filhos, Kauã Miguel, de 10 anos, e Maria Ísis, de 7 anos, que seguem sem ser localizados desde abril de 2024.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da Polícia Militar, um pescador avistou o corpo e acionou as autoridades. Após a chegada da equipe policial, foi confirmado que se tratava de Alexsandro, que estava foragido da Justiça.

O desaparecimento das três vítimas é investigado pela 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães. A imagem de “Branco” já havia sido divulgada em cartazes de procurado, em razão da gravidade do caso e do histórico criminal do suspeito.

Leia também: Bar em Manaus recebe enxurrada de críticas após tentar “lacrar” na web com condenação de Bolsonaro

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Marcelo Lopes, as investigações começaram em fevereiro de 2024, após o pai das crianças registrar um boletim de ocorrência em Alvarães. Ele relatou que Ana Paula havia se mudado para Tefé com os filhos ao iniciar um relacionamento com Alexsandro, mas desde então não foi mais vista.

Com a descoberta do corpo do suspeito, as buscas agora se concentram em tentar esclarecer o destino da mãe e das duas crianças. A Polícia Civil considera que a morte de Alexsandro pode dificultar parte da investigação, mas reforça que outras linhas de apuração continuam ativas.

Alexsandro da Silva possuía antecedentes criminais por estupro de vulnerável, violência doméstica e apropriação indébita, entre outros delitos.

Enquanto o laudo pericial deve apontar as causas da morte de Alexsandro, familiares e moradores da região cobram respostas urgentes sobre o paradeiro de Ana Paula e dos filhos. A polícia mantém as investigações em andamento para tentar localizar as vítimas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Mulher de 56 anos é presa por receptação de roupas furtadas em Manaus

No local, a polícia recuperou diversas peças de vestuário e outros itens oriundos dos crimes.

há 5 minutos

Amazonas

Governo do Amazonas aplica R$ 427,8 mil em multas durante Operação Rio Negro contra crimes ambientais

A força-tarefa contou com equipes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

há 25 minutos

Polícia

Homem de 35 anos é preso após tentativa de abuso sexual contra enteadas em Manaus

A 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu o suspeito após denúncias e tentativa de linchamento por moradores.

há 48 minutos

Amazonas

Isabelle Nogueira é detonada após postar foto com ministra de Lula: “vendida”

Postagem gerou uma enxurrada de críticas de internautas que acusaram Isabelle de se alinhar politicamente ao governo federal.

há 1 hora

Mundo

Mais de 100 mil participam de marcha anti-imigração em Londres e homenagem a Charlie Kirk

Durante a marcha, houve menções à morte do ativista conservador americano Charlie Kirk, assassinado a tiros no último dia 10.

há 1 hora