Procurado pela Polícia, ‘Branco’ é encontrado morto em Tefé

Notícias policiais – O corpo de Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, foi encontrado neste sábado (13), próximo à Comunidade do Piraruaia, no município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus. Ele era apontado pela polícia como o principal suspeito do desaparecimento da ex-companheira, Ana Paula da Costa Barbosa, de 28 anos, e de seus dois filhos, Kauã Miguel, de 10 anos, e Maria Ísis, de 7 anos, que seguem sem ser localizados desde abril de 2024.

De acordo com informações da Polícia Militar, um pescador avistou o corpo e acionou as autoridades. Após a chegada da equipe policial, foi confirmado que se tratava de Alexsandro, que estava foragido da Justiça.

O desaparecimento das três vítimas é investigado pela 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães. A imagem de “Branco” já havia sido divulgada em cartazes de procurado, em razão da gravidade do caso e do histórico criminal do suspeito.

Segundo o delegado Marcelo Lopes, as investigações começaram em fevereiro de 2024, após o pai das crianças registrar um boletim de ocorrência em Alvarães. Ele relatou que Ana Paula havia se mudado para Tefé com os filhos ao iniciar um relacionamento com Alexsandro, mas desde então não foi mais vista.

Com a descoberta do corpo do suspeito, as buscas agora se concentram em tentar esclarecer o destino da mãe e das duas crianças. A Polícia Civil considera que a morte de Alexsandro pode dificultar parte da investigação, mas reforça que outras linhas de apuração continuam ativas.

Alexsandro da Silva possuía antecedentes criminais por estupro de vulnerável, violência doméstica e apropriação indébita, entre outros delitos.

Enquanto o laudo pericial deve apontar as causas da morte de Alexsandro, familiares e moradores da região cobram respostas urgentes sobre o paradeiro de Ana Paula e dos filhos. A polícia mantém as investigações em andamento para tentar localizar as vítimas.