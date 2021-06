Procurado pela polícia, ‘Digombel’ é suspeito de estuprar mulher em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Claberto Vieira Soriano, 41, conhecido como “Digombel”, por abusar sexualmente de uma mulher de 37 anos. O crime ocorreu no dia 30 de maio de 2020, na Comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular do 30º DIP, Claberto invadiu a casa da vítima no momento em que o marido dela havia saído para trabalhar. Segundo Mozer, a mulher estava dormindo em um quarto separado ao das filhas na ocasião do crime.

“Com o rosto coberto e portando uma arma de fogo, ele consumou o crime e, ainda, a ameaçou de morte caso ela esboçasse alguma reação. Com medo de ser denunciado, o infrator desferiu um golpe de faca no peito dela, e ainda a atingiu com uma barra de ferro na cabeça e fugiu”, explicou Torquato Mozer.

Disque-denúncia – Quem tiver informações acerca da localização de Claberto, pode entrar em contato pelo número (92) 98409-3030, o disque-denúncia do 30° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.