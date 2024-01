Professor de Jiu-Jítsu é preso por agressão à ex-mulher e tortura por 6 horas

Um professor de jiu-jítsu foi preso nesta segunda-feira (29) sob a Lei Maria da Penha, acusado de agressão à ex-mulher. Marcio de Oliveira Barreto, de 53 anos, foi detido pela polícia após sua ex-esposa, Adriana Freitas Barreto, fisioterapeuta de 48 anos, relatar ter sido espancada e mantida sob tortura em seu carro por seis horas. As informações são do G1.

O episódio de violência ocorreu na última sexta-feira (26), quando Adriana compareceu a uma festa na companhia de Marcio, com quem ficou casada por 25 anos e se separou há 1 ano e meio. Segundo a fisioterapeuta, ao se deparar com o ex-marido no evento, ela pediu que uma terceira pessoa a buscasse. Contudo, ao aceitar conversar com Marcio, a situação tomou um rumo violento.

Adriana relatou ter sido agredida com socos, chutes, enforcamentos, mordidas, torções de dedos e do punho, além de puxões de cabelo. Ela afirmou que Marcio a levou para a Região Serrana e, próximo a um motel, tentou estuprá-la. A vítima aproveitou um momento de desaceleração do veículo em um posto de gasolina em Belford Roxo, por volta das 6h de sábado (27), para se jogar do carro, gritar por socorro e ser resgatada por frentistas.

Adriana já possuía uma medida protetiva contra Marcio desde maio do ano anterior, quando ele invadiu seu apartamento, roubou seu celular duas vezes e tentou espancá-la. Ela temia novas agressões, pois Marcio é seu vizinho de condomínio.

A academia onde Marcio dava aulas de jiu-jítsu emitiu uma nota de repúdio, informando que desligou o professor de seu quadro de funcionários.

