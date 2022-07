Professor de matemática é suspeito de estuprar e assediar sexualmente alunas em escola de Manaus

Redação AM POST

Um professor de matemática da Escola Municipal Alvaro César de Carvalho, na zona norte, é investigado pela polícia por estupro e importunação sexual contra 10 alunas do 6° ano, em Manaus.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, as vítimas têm entre 11 e 12 anos e segundo as mesmas, o educador criava situações para mantê-las por perto.

Na ocasião, o indivíduo passava a mão em seu corpo na frente dos estudantes e entre as alunas, duas são de 11 anos e as outras oito de 12 anos. No caso das de 11 anos, ele pode responder por estupro de vulnerável.

O professor foi afastado de suas funções e as vítimas seguem sendo ouvidas pela polícia.