Professor de universidade é preso suspeito de tentar sequestrar duas crianças

Um professor da Universidade Federal do Paraná, de 50 anos, foi preso suspeito de tentar sequestrar duas crianças em Quatro Barras (PR), região metropolitana de Curitiba. Uma das ações foi flagrada por uma câmera de segurança. O docente, porém, pagou fiança e vai responder em liberdade. As informações são do SBT Notícias.

Nas imagens das cãmeras, um carro é visto estacionando na frente de um adolescente, um menino de 12 anos. O garoto chegou a se aproximar do veículo e o condutor tentou puxá-lo para dentro. A vítima conseguiu escapar e saiu do local, quase em frente à delegacia da cidade.

Cinco minutos depois da tentativa criminosa, uma menina de 12 anos foi o alvo do sequestrador. A garota deixou um condomínio, foi até um ponto de ônibus e sofreu a abordagem. A mãe da criança afirmou que o mesmo suspeito deu ré na rua onde a filha estava e tentou contato com a vítima a todo custo, tentando colocá-la dentro do veículo.

A adolescente escapou e correu em direção a um supermercado, encontrando a ajuda de funcionários. A mãe e a filha receberam a notícia de que o homem foi encontrado e foi feita uma chamada de vídeo para que a criança o identificasse.

O professor foi detido pela Guarda Municipal e levado à delegacia, onde foi preso por tentativa de sequestro. Em depoimento, ele afirmou que não tinha a intenção de sequestrar ninguém e foi liberado após pagar fiança estipulada em R$ 2 mil. O suspeito vai responder ao processo em liberdade, enquanto as famílias das vítimas esperam punição ao homem.

A Universidade Federal do Paraná afirmou em nota que colabora com o caso e aguarda as investigações e decisões judiciais, “respeitando os princípios do amplo direito de defesa e do contraditório, que são fundamentais em casos de acusações criminais”.

*Redação AM POST