Professor é assassinado a facadas no interior do Amazonas

Um professor aposentado, identificado como Francisco Alberto Ramos de Souza, de 68 anos, foi assassinado a facadas em sua própria casa, na última sexta-feira (25), no bairro Plínio Coelho, município de Silves, no interior do Amazonas.

De acordo com informações da Polícia, Francisco estava morando no município em busca de mais tranquilidade. A vítima foi morta por um adolescente, conhecido como ‘Sucata’, que era responsável por limpar o quintal e a piscina do local.

O autor do crime foi apreendido e levado para a delegacia do município.

Redação AM POST