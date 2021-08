Professor é condenado a 20 anos de prisão por estuprar aluna dentro de escola em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem de 55 anos, foi preso nesta quarta-feira (04/08) em cumprimento de sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 10 anos, em 2012. O indivíduo foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. O cumprimento do mandado ocorreu na rua São Lázaro, bairro Betânia, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o infrator teria feito um “pacto de amizade” com a vítima para que ela não relatasse os acontecimentos. “A vítima contou que o crime ocorreu diversas vezes naquele ano e que o indivíduo, na época, era seu professor em uma escola pública localizada no Km 07 da BR-174. Ainda segundo a vítima, o estupro era cometido no banheiro da instituição. Após o relato da criança, a responsável formalizou a denúncia, e no dia de hoje conseguimos cumprir o mandado”.

A decisão foi expedida por meio 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, no dia 20 de julho deste ano, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro. Todo o processo corre em segredo de justiça.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.