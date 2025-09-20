A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Professor é preso em Manaus por suspeita de assédio contra alunas

A prisão preventiva do professor foi decretada pela Justiça.

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 08:15 - Atualizado em 20/09/2025 às 08:17

Foto: Divulgação

Notícias policiais –  Um professor de 34 anos foi preso em Manaus, no bairro Gilberto Mestrinho, acusado de assédio a três alunas com idades entre 13 e 14 anos.

As denúncias foram registradas na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), acompanhadas pelos responsáveis das estudantes.

A delegada responsável pela investigação, Kássia Evangelista, informou que o comportamento do docente se repetia e que ele se aproveitava da posição de autoridade no ambiente escolar. A prisão preventiva do professor foi decretada pela Justiça, e ele permanece à disposição das autoridades.

A delegada também fez um apelo para que possíveis outras vítimas se apresentem e formalizem denúncias, reforçando a importância de ouvir e dar credibilidade às crianças e adolescentes.

