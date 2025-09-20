Professor é preso em Manaus por suspeita de assédio contra alunas

Notícias policiais – Um professor de 34 anos foi preso em Manaus, no bairro Gilberto Mestrinho, acusado de assédio a três alunas com idades entre 13 e 14 anos.

PUBLICIDADE

As denúncias foram registradas na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), acompanhadas pelos responsáveis das estudantes.

A delegada responsável pela investigação, Kássia Evangelista, informou que o comportamento do docente se repetia e que ele se aproveitava da posição de autoridade no ambiente escolar. A prisão preventiva do professor foi decretada pela Justiça, e ele permanece à disposição das autoridades.

PUBLICIDADE

A delegada também fez um apelo para que possíveis outras vítimas se apresentem e formalizem denúncias, reforçando a importância de ouvir e dar credibilidade às crianças e adolescentes.