Professor é preso por estuprar aluno de 8 anos no banheiro de escola

Um professor de matemática, foi preso nessa sexta-feira (6) pelo estupro de um aluno de 9 anos ocorrido em março dentro do banheiro da Escola Municipal Monteiro Lobato, na Zona Sul de Teresina (PI), e após a denúncia o docente foi afastado.

Em depoimento a polícia, a menino contou que o abuso ocorreu uma vez dentro do banheiro da escola e ele foi agredido, além de ameaçado pelo professor. A autoria do crime foi comprovada através de exame na criança.

“A investigação do caso começou início de abril. Colhemos os depoimentos, especialmente da vítima e tudo foi se encaixando. Quando observamos que tínhamos elementos suficientes para encerrar a investigação e entrar com o pedido da prisão preventiva”, explicou a delegada Lucivânia Vidal, coordenadora da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).

O garoto afirmou que no dia do crime contou do estupro para a sua professora, mas ela não fez nada. A mulher também foi indiciada por prevaricação, porque soube do caso e não denunciou.

De acordo com polícia, o computador e o celular do professor foram apreendidos e as provas materiais serão inseridas no procedimento policial. A delegada Lucivânia Vidal, não quis revelar o conteúdo das provas encontradas.

Lucivânia informou que a Secretaria Municipal de Educação (Semec) foi oficializada do caso e cabe ao órgão abrir um procedimento administrativo contra o professor. O inquérito do caso será encaminhado para a Justiça.