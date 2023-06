Professor é preso por suspeita de induzir alunos a suicídio

Um professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) foi preso pela Polícia Militar, na última quarta-feira (14), por suspeita de ter praticado o crime de induzimento a suicídio contra alunos do campus da instituição no município mineiro de Barbacena. De acordo com o portal G1, o educador foi identificado como Fabrício Avelino.

Por ter ocorrido no interior de uma instituição federal, o fato passou para a competência da Polícia Federal (PF) e o professor foi levado para a sede da corporação na cidade mineira de Juiz de Fora. O IF Sudeste, por sua vez, disse estar mobilizado para oferecer apoio aos estudantes, familiares e servidores envolvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo informações do Registro de Eventos de Defesa Social (Reds), a PM foi acionada após estudantes informarem que o professor teria os induzido a suicídio ao dizer que eles “não irão dar em nada” e que seria melhor “fazerem como a escrivã da Polícia Civil fez dias atrás”. A última declaração faz referência à escrivã Rafaela Drumond, que se matou na casa dos pais no dia 9 de junho.

Aos policiais militares, por outro lado, o professor se defendeu dizendo que não teve intenção de induzir alunos a suicídio e que é “totalmente contra todo e qualquer ato que fomente ações dessa natureza”. Avelino disse ter ocorrido um desencontro de opiniões entre ele e os alunos.

De acordo com o portal G1, estudantes disseram que já houve “diversas citações constrangedoras de atos sexuais, inclusive direcionado a alunos (as) menores” e que o educador também fazia referências políticas em suas aulas. No registro policial, há ainda a informação de que uma das alunas teve crise de ansiedade e deixou a aula em prantos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a direção do IF Sudeste MG, o professor já teria outros processos administrativos em trâmite e um deles seria, inclusive, de caráter demissionário por fatos que já tramitam na corregedoria institucional.

Fonte: Pleno.News