Professor é preso suspeito de estuprar e forçar alunos a manter relações sexuais entre si

Redação AM POST

Um professor foi preso na quarta-feira (29) sob suspeita de estuprar e forçar os alunos a manter relações sexuais entre si na cidade de Nova Iguaçu de Goiás (GO). De acordo com as autoridades, o crime ocorria na casa do docente, depois das aulas, quando ele fazia com que crianças e adolescentes fossem até sua casa para a realização dos atos sexuais.

A investigação apontou que o homem também era professor de futebol de algumas das vítimas e pedia a elas que buscassem em sua casa a bola para o jogo, momento em que iniciava uma conversa com as crianças para iniciar os abusos. Segundo a polícia, os abusos ocorriam desde que uma das vítimas, atualmente com 15 anos, tinha 10 anos.

O adolescente denunciou o crime à polícia e revelou que o suspeito os obrigava a manter relações sexuais entre si e com ele, forçando sexo anal e oral. Após a denúncia, a delegacia solicitou um pedido de prisão do suspeito, que foi encontrado escondido dentro do banheiro, na casa de uma de suas irmãs, em Uruaçu (GO).

Com informações do UOL*