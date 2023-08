Professor é preso suspeito de importunar sexualmente estudantes em escola de Manaus

Um professor de 62 anos, ainda não identificado, foi preso em flagrante nessa terça-feira (22), suspeito de importunar sexualmente duas estudantes de 13 anos em uma escola da rede pública municipal localizada na Zona Leste da capital.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações começaram após duas adolescentes comparecerem à delegacia com seus pais e relatarem que, durante a aplicação de uma prova avaliativa, o professor fez comentários e gestos com teor sexual e pornográfico.

“Na ocasião, ele constrangeu especificamente uma das alunas com palavras de cunho sexual na presença dos outros estudantes. Na sequência, se aproximou da mesma vítima e a beijou na testa, e ainda apertou com força a cintura de outra estudante”, relatou Mauro.

Logo após o registro do Boletim de Ocorrência (BO), os policiais foram até a escola, mas o indivíduo não estava no local. A equipe seguiu até a residência do professor e ele também não foi encontrado.

“Passamos a realizar buscas pela região e obtivemos informações que ele estaria na avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste, onde efetuamos sua prisão”, disse o delegado.

O homem foi autuado por importunação sexual. Ele será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

