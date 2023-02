Professor é suspeito de abusar sexualmente de adolescente durante sessão de hipnose

Um professor da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no norte do Paraná, está sendo investigado por suspeita de praticar abuso sexual contra uma adolescente de 16 anos, segundo a Polícia Civil. Ele também é investigado por outros crimes sexuais.

De acordo com a delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria), Karen Friedric, a jovem fazia uma sessão de hipnoterapia quando foi abusada pelo suspeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O crime, de acordo com a investigação, foi no consultório particular do suspeito.

“Ela teria permanecido sozinha com o indivíduo por duas horas. Após sair do local, teria relatado sobre os abusos para os pais que registraram boletim de ocorrência na delegacia”, explicou.

De acordo com as investigações, o suspeito, que também é enfermeiro no Hospital Universitário (HU), responde dois processos administrativos disciplinares na UEM também por crimes sexuais, contra uma servidora e alunos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Um deles refere-se a um assédio sexual praticado contra uma servidora credenciada do Hospital Universitário (HU) e o outro refere-se a assédio moral e sexual praticado contra alunos da universidade”, disse.

Investigação

No começo do mês de fevereiro a Polícia Civil realizou busca e apreensão, após um mandado judicial, no consultório do hipnoterapeuta na cidade. Foram apreendidos celulares de uso pessoal e particular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na decisão, o juiz determinou a suspensão das atividades de hipnoterapia do investigado.

A polícia não divulgou o nome do suspeito até a publicação desta reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que diz a UEM

Em nota, a Universidade Estadual de Maringá informou que o servidor está afastado das funções e que está tomando medidas administrativas internas para apurar o caso junto com a polícia.

Fonte: G1