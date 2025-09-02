Professor é suspeito de tocar nas partes íntimas de alunas no interior do Amazonas

Notícias policiais – Na segunda-feira (1º), um professor de 59 anos foi preso no quilômetro 54, em Novo Aripuanã, a 227 quilômetros de Manaus, acusado de estupro de vulnerável contra oito alunas.

As investigações começaram em 19 de agosto, após denúncias de que o educador, que lecionava em uma escola municipal próxima a Apuí, estaria se aproveitando de momentos em sala de aula para tocar as partes íntimas das alunas.

De acordo com o delegado Weslei Silva, da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí, foram ouvidas várias vítimas, e até o momento, oito alunas com idades entre 11 e 15 anos foram identificadas.

Além disso, há relatos de outras alunas que podem ter sido vítimas de abuso em outras ocasiões.

Em resposta às denúncias, foram solicitados e deferidos mandados de prisão e afastamento do educador e de outros funcionários da escola que teriam coagir as vítimas.

Durante as diligências, a equipe policial conseguiu prender o suspeito em Novo Aripuanã, onde também foi apreendida uma arma de fogo, levando à sua autuação em flagrante por posse ilegal de arma.

O professor responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso.