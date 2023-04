Professor mandou matar amante grávida para não assumir criança

Redação AM POST

A investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu nesta terça-feira, 4, que o professor Diogo Viola de Nadai, é o mandante da execução da grávida Letycia Peixoto Fonseca, porque não queria assumir o filho. O crime aconteceu em Campos dos Goytacazes, no interior do estado.

De acordo com os investigadores, o suspeito era casado, mas mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima que não sabia sobre o casamento dele. Letycia foi baleada na porta de casa no oitavo mês de gestação. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas não resistiu.

Já o bebê, chamado Hugo, nasceu às pressas mas também morreu horas depois do parto. Além das mortes de mãe e filho, a mãe de Letycia também ficou ferida no ataque criminoso, mas sobreviveu.

A Civil também afirma que durante as investigações prendeu cinco pessoas envolvidas no assassinato. Entre elas estão o atirador e o piloto da moto usada no crime.

O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) já entregou o caso à Justiça. A denúncia foi aceita, mas um dos envolvidos, acusado de intermediar a contratação dos executores, teve a prisão preventiva (sem prazo) substituída por domiciliar.