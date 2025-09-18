A notícia que atravessa o Brasil!

Professor suspeito de estuprar aluna de 12 anos em Manacapuru é procurado pela polícia

Inquérito instaurado após BO da mãe levou à decretação de prisão preventiva.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 18:28 - Atualizado em 18/09/2025 às 18:30

Notícias Policiais –  A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, divulgou a imagem do professor Silvio da Silva Matos, 40, procurado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma aluna de 12 anos. O caso ocorreu em 2023 e passou a ser investigado após a família acionar as autoridades.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, as apurações começaram quando a mãe da vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na unidade policial. No relato, ela informou ter descoberto o crime ao saber que a filha vinha sendo assediada pelo docente por meio de redes sociais. Segundo a denúncia, o professor insistia em manter contato e enviava conteúdos pornográficos para a adolescente, o que motivou a formalização da queixa e o início imediato dos procedimentos investigativos.

Leia também: UEA lança plano de saúde inédito para servidores em parceria com Samel

Com base nas evidências colhidas, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para aprofundar os fatos. A investigação resultou na solicitação de prisão preventiva de Silvio da Silva Matos, medida que foi decretada pelo Poder Judiciário. Em paralelo, o suspeito foi afastado da escola onde lecionava. Atualmente, ele encontra-se foragido.

A divulgação da imagem do investigado integra as ações da PC-AM no âmbito do caso, conduzido pela DEP de Manacapuru, sob coordenação da delegada responsável. As diligências seguem em andamento para localizar o suspeito e dar cumprimento à ordem judicial.

