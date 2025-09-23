Professor suspeito de estupro de menina de 12 anos pode ter novas vítimas no Amazonas

Notícias policiais – O professor Silvio da Silva Matos, de 40 anos, está sendo procurado pela polícia após ser acusado de estuprar uma aluna de 12 anos em uma comunidade rural de Manacapuru.
O crime teria ocorrido em 2023, quando a menina ainda não era sua aluna, mas ele lecionava na mesma escola. A delegada Joyce Coelho informou que o contato entre eles se estabeleceu por redes sociais, onde Silvio compartilhava conteúdos íntimos com a menor.
De acordo com a investigação, Silvio convenceu a adolescente a se encontrar pessoalmente, momento em que começou a cometer os abusos.
A situação veio à tona quando a família da garota descobriu que os atos se repetiram várias vezes, incluindo a troca de material pornográfico.
Após ser afastado da escola, Silvio fugiu e permanece foragido. A polícia alerta que há suspeitas de que ele possa ter outras vítimas, uma vez que ainda recebem relatos sobre possíveis casos.
Com um mandado de prisão em aberto, o professor representa um risco significativo, pois há informações de que ele continua lecionando em outras localidades.
As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Silvio ou que tenha sido vítima dele entre em contato pelos números 99517-0201 ou 181.