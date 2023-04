Professor vai usar tornozeleira depois de fala sobre ataque em SC

Redação AM POST

Um professor da rede estadual de Joinville, Santa Catarina, é investigado por comentários ofensivos sobre o ataque contra uma creche de Blumenau, que aconteceu na quarta-feira 5.

A Justiça atendeu a uma representação da Polícia Civil e afastou o docente do trabalho. Ele também terá de usar tornozeleira eletrônica, já que está proibido de ir a qualquer unidade escolar pública ou privada. Conforme a decisão, o professor não poderá manter contato com qualquer estudante durante o período em que for investigado.

O professor foi acusado por pais e alunos de ter feito comentários ofensivos sobre o ataque a uma creche em Blumenau, que matou quatro crianças, na semana passada.

De acordo com o inquérito aberto pela polícia, o docente disse que “mataria mais do que quatro pessoas, pois a população está muito grande”. Ele também teria afirmado que “mataria uns 15, 20. Entrar com dois facões, um em cada mão e ‘pá’. Passar correndo e acertando”, disse o docente, segundo um vídeo gravado por alunos e publicado nas redes sociais.

A Secretaria de Educação de Santa Catarina informou que instaurou uma investigação contra o professor, que vai permanecer afastado das atividades.

*Com informação Revista Oeste