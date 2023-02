Professora é presa por abusar de aluno de 17 anos dentro de cemitério

Redação AM POST

Uma professora dos Estados Unidos foi presa e acusada de manter atos íntimos com um aluno menor de idade. Segundo a polícia, Cali Heikes, de 25 anos, se encontrava duas a três vezes por semana com o aluno para manter relações.

Cali, que dá aula em uma escola pública do estado de Nebraska, foi presa no dia 22, e no dia seguinte pagou US$ 2.000 (R$ 10.160, no câmbio atual) de fiança e foi solta.

Um oficial da polícia afirma ter recebido, na noite de 20 de janeiro, uma ligação do Departamento de Saúde local, informando que um professora mantinha contato íntimo com um aluno menor de idade.

Após receber a informação, ele lembrou de ter parado um carro no dia 12, conduzido pelo menor, que informou que estava no cemitério “com a amiga Cali”. Após uma investigação com familiares da vítima, e análises de mensagens de texto no celular, a acusada foi presa.

Abuso por parte de funcionários escolares fazem parte dos chamados crimes de classe IIA no estado, que podem acarretar pena máxima de 20 anos.