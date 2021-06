Quadrilha agride motorista e rouba 15 mil litros de diesel na BR-319

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, na noite da quarta-feira (23/06), um caminhão de combustíveis roubado, em uma ação no bairro Lagoa Verde, zona sul de Manaus.



Por volta das 23h20, a equipe policial realizava patrulhamento ostensivo pela rua Governador Danilo Areosa quando avistou um caminhão de combustíveis abandonado. Após consultar a placa – PHS-2B17 – junto ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), a equipe constatou que o veículo havia sido roubado poucas horas antes.



Os policiais entraram em contato com o condutor do caminhão, um homem de 42 anos, que relatou que havia sido abordado, por volta das 21h, por quatro homens armados conduzindo um carro modelo Chevrolet Onix, de cor prata e placas não identificadas, enquanto trafegava pela estrada do Marapatá, na rodovia BR-319, bairro Distrito Industrial. Os suspeitos agrediram a vítima com coronhadas na cabeça e a colocaram no porta-malas do carro com a visão coberta, para que não presenciasse a ação criminosa.



Os infratores roubaram os cerca de 15 mil litros de diesel que estavam armazenados no caminhão e, mais tarde, abandonaram o veículo na avenida Governador Danilo Areosa, onde foi localizado pelos policiais. O motorista foi deixado em outro ponto da cidade.



Diante dos fatos, a vítima foi orientada a comparecer no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.



A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.