Quadrilha de estelionatários é presa com mais de 140 documentos falsificados em Manaus

Redação AM POST

Uma ação integrada entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) resultou na prisão de três homens por estelionato e falsificação de documento público. Com o trio, foram encontrados mais de 140 documentos falsos. As prisões ocorreram na tarde desta quinta-feira (18/03), no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), as equipes foram acionadas após denúncia de que um homem estava comercializando carteira de identidade falsa por R$ 500.

A suspeita é de que esses documentos seriam produzidos para atender a membros de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas no estado.

“A abordagem aconteceu na entrada do condomínio de um dos integrantes da quadrilha. Foram encontrados na casa do infrator, vários documentos falsos, após uma busca pessoal, ele informou aos policiais que em outro apartamento eram produzidos os documentos. Ao chegar no local, foi encontrado todo o material para a confecção e mais duas pessoas que participavam da quadrilha”, disse.

Na ação, foram apreendidos 148 documentos falsos, entre Registro Geral (RG) de terceiros, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), títulos de eleitor, registro de nascimento, além de 18 cartões de banco, duas impressoras, um notebook, dois rádios comunicadores, três aparelhos celulares, quatro munições e um veículo modelo Fiat Essence, de cor bege.

Dois dos presos já tinham antecedentes criminais e respondem a processos por estelionato, segundo consulta realizada no site do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os três envolvidos foram conduzidos à Derfd.

