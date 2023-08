Quadrilha é presa após tentar furtar supermercado na Zona Norte de Manaus

Uma quadrilha, composta por três mulheres e um homem, ainda não identificados, foi presa após tentar furtar produtos de um supermercado, na tarde dessa terça-feira (15), na Avenida Max Teixeira, Zona Norte da capital.

De acordo com a Polícia, os criminosos entraram no estabelecimento e encheram carrinhos de compras com caixas de sardinha enlatada, calabresas, fraldas e produtos de higiene. Ao tentarem sair do local, os fiscais do supermercado perceberam a atitude suspeita dos indivíduos, abordaram os mesmo e acionaram os agentes.

No total, os suspeitos tentaram furtar aproximadamente dois mil trezentos e cinco reais em mercadorias. O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

Redação AM POST