Quadrilha é presa com mais de R$ 18 milhões em drogas no interior do Amazonas

Notícias Policiais – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu cerca de 600 quilos de entorpecentes, além de duas embarcações, munições, coletes balísticos e combustíveis, durante a operação Solimões Mais Seguro. A ação resultou na prisão de sete integrantes de um grupo criminoso que atuava no transporte de drogas em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

Iniciada na quarta-feira (17) e concluída na sexta-feira (19), a operação foi coordenada por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de Coari, com apoio do 3º BPM de Tefé, em conjunto com o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-F) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

O tenente-coronel Pedro Moreira, comandante da operação, explicou que o grupo utilizava aeronaves para lançar drogas no rio Tefé. A partir daí, pequenas embarcações recolhiam o material e faziam o transbordo para barcos de maior porte, na tentativa de não levantar suspeitas. “Com essas informações, montamos a estratégia e aguardamos o momento certo para agir e conseguimos interceptar a carga e causar grande prejuízo ao crime organizado”, disse.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma embarcação escondida em área de mata alagada no rio Tefé. Segundo o comandante, o grupo usava antenas via satélite para monitorar a movimentação policial. Ao todo, foram apreendidos 600 quilos de skunk — parte escondida na mata e o restante dentro do barco. Também foram recolhidos coletes balísticos, munições calibre .380, um bote de alumínio (incluído entre as duas embarcações) e aproximadamente 600 litros de gasolina e 400 litros de óleo diesel.

Prisões. Sete pessoas foram presas. Seis suspeitos, entre eles três mulheres e o dono da embarcação responsável pela logística, foram detidos durante a apreensão. O sétimo foi preso em flagrante em sua oficina mecânica, em Tefé, onde armazenava drogas e monitorava as equipes. O grupo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tefé.