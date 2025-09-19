A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Quadrilha é presa com mais de R$ 18 milhões em drogas no interior do Amazonas

Ação integrada do 5º BPM, 3º BPM e GGI-F intercepta esquema que lançava drogas no rio e fazia transbordo em embarcações.

Por Beatriz Silveira

19/09/2025 às 19:16

Ver resumo

Notícias Policiais – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu cerca de 600 quilos de entorpecentes, além de duas embarcações, munições, coletes balísticos e combustíveis, durante a operação Solimões Mais Seguro. A ação resultou na prisão de sete integrantes de um grupo criminoso que atuava no transporte de drogas em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

PUBLICIDADE

Iniciada na quarta-feira (17) e concluída na sexta-feira (19), a operação foi coordenada por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de Coari, com apoio do 3º BPM de Tefé, em conjunto com o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-F) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

O tenente-coronel Pedro Moreira, comandante da operação, explicou que o grupo utilizava aeronaves para lançar drogas no rio Tefé. A partir daí, pequenas embarcações recolhiam o material e faziam o transbordo para barcos de maior porte, na tentativa de não levantar suspeitas. “Com essas informações, montamos a estratégia e aguardamos o momento certo para agir e conseguimos interceptar a carga e causar grande prejuízo ao crime organizado”, disse.

PUBLICIDADE

Leia também: Receita mira fraudes em combustíveis e retém cargas de R$ 240 milhões

Durante as buscas, os policiais localizaram uma embarcação escondida em área de mata alagada no rio Tefé. Segundo o comandante, o grupo usava antenas via satélite para monitorar a movimentação policial. Ao todo, foram apreendidos 600 quilos de skunk — parte escondida na mata e o restante dentro do barco. Também foram recolhidos coletes balísticos, munições calibre .380, um bote de alumínio (incluído entre as duas embarcações) e aproximadamente 600 litros de gasolina e 400 litros de óleo diesel.

Prisões. Sete pessoas foram presas. Seis suspeitos, entre eles três mulheres e o dono da embarcação responsável pela logística, foram detidos durante a apreensão. O sétimo foi preso em flagrante em sua oficina mecânica, em Tefé, onde armazenava drogas e monitorava as equipes. O grupo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tefé.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Corregedor da Câmara pede suspensão de 3 deputados envolvidos em motim

Pedidos serão analisados pelo Conselho de Ética e o plenário.

há 17 minutos

Manaus

Sindicato alvo da CPMI do INSS aparece como apoiador de Lula, Omar Aziz e Braga em outdoor fixado em Manaus

Investigado por descontos ilegais, sindicato fortalece imagem de líderes políticos.

há 23 minutos

Brasil

Temer liga para Moraes e Gilmar durante reunião sobre “PL da Dosimetria”

O encontro ocorreu na quinta-feira (18/9) e contou ainda com a presença do deputado Aécio Neves (PSDB-MG).

há 41 minutos

Amazonas

SGB prevê seca fraca no rio Negro em 2025 com cota entre 17,70 m e 18,90 m

Período abaixo de 20 m deve durar de 60 a 85 dias.

há 43 minutos

Amazonas

Ex-Prefeito Raylan Barros terá que devolver mais de R$ 200 mil por irregularidades na contratação do show da Manu Bathidão em Eirunepé

O gestor terá 30 dias para recolher os valores, sob risco de protesto do título executivo e continuidade da cobrança administrativa ou judicial.

há 1 hora