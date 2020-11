Quadrilha é presa por roubo a lanchonete no bairro Novo Israel

Redação AM POST

Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite de segunda-feira (02/11), quatro homens, com idades entre 18 e 23 anos, por roubo a uma lanchonete localizada na rua Estrela de Davi, bairro Novo Israel, zona norte da capital amazonense. A detenção ocorreu na área da comunidade Jesus Me Deu, no mesmo bairro.

A equipe da viatura R-26 foi acionada pelo Centro de Operações para o atendimento da ocorrência, por volta das 22h. Após serem informados sobre roubo à lanchonete, os policiais efetuaram buscas nas áreas próximas pelo veículo utilizado no crime.

Quando os policiais estavam na área da comunidade Jesus Me Deu, avistaram o veículo modelo VW Gol, de cor prata e placas OAH-6637 em alta velocidade pelas vias, e iniciaram acompanhamento. Com o apoio de outras viaturas de área da 18ª, 20ª e 26ª Cicom, a equipe realizou um cerco policial e obteve êxito, capturando quatro homens que estavam no veículo.

Na revista e busca pessoal, foram encontradas, em posse de dois deles, um revólver e uma espingarda de cano serrado, ambas de calibre 32, além de dois simulacros de arma de fogo. Foram apreendidos ainda pertences das vítimas, entre eles um relógio de cor dourada, avaliado, segundo a vítima, em torno de R$ 2.200,00; dois cordões de cor dourada e dois de cor branca; cinco aparelhos celulares; dois relógios de pulso de cor preta; três molhos de chaves; uma chave de automóvel; uma chave de motocicleta, quatro munições de arma de fogo calibre 32, sendo três deflagradas e um rebatido; e duas munições de arma de fogo 32 não deflagradas.

Diante disso, os quatro homens foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.