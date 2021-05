Quadrilha especializada em roubo de veículos é presa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma quadrilha de criminosos especializada em roubos, receptação e adulteração de veículos roubados na capital, acabou sendo desarticulada após uma operação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Veículos (Derfv). Uma das ações dos suspeitos foi flagrada por câmeras de segurança.

Continua depois da Publicidade

Os presos foram identificados como Arlem César Menezes Dias, de 24 anos, Cristóvão Gabriel Couto Girão, de 20 anos e Sirilo RIbeiro e Silva, de 35 anos. Além deles, Magno Jordan Lima Mendonça, de 27 anos, foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículos. As prisões ocorreram ao longo de terça-feira (27 anos), nos bairros Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Montes das Oliveiras e Cidade Nova, todos situados na Zona Norte da capital.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), na noite do dia 20 de maio deste ano, Cristóvão, Sirilo e Arlen roubaram o veículo de um idoso de 61 anos, que na ocasião foi agredido pelos indivíduos. “Para a prática do delito, eles utilizaram armas de fogo e um veículo Fiat Uno Vivace com placa adulterada, que já havia sido roubado em outro momento”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, na ação foram apreendidos o Fiat Siena pertencente ao idoso; um GM Ônix, subtraído em janeiro deste ano; e o carro utilizado na prática dos crimes, ambos com as placas adulteradas. Ainda no decorrer das diligências, foram identificados os receptadores do veículo subtraído, sendo eles, Magno Jordan Lima Mendonça, preso em flagrante, e Michael Almeida da Silva, que no momento do cumprimento de mandado não foi encontrado e está sendo considerado foragido. “No grupo criminoso, Michael era responsável em receptar, adulterar e revender os veículos roubados”, comentou a autoridade policial.

Continua depois da Publicidade

Goes ressalta que quem tiver informações acerca da localização do foragido, pode entrar em contato pelo número (92) 99962-2442, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). O sigilo da identidade é garantido.

As ordens judiciais em nome dos infratores foram expedidas no dia 25 de maio deste ano, pela juíza de direito Margareth Rose Cruz Hoagen, da Central de Plantão Criminal.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Arlen, Cristóvão e Sirilo serão indiciados por roubo majorado e Magno será autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Após os procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça.