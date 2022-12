Quadrilha especializada em roubo e desmanche de veículos é presa no Amazonas

Redação AM POST

Quatro homens especializados em roubo e desmanche de motocicletas foram presos na tarde desta segunda-feira, 12. O fato aconteceu em uma casa no Beco Antonio Veloso, Bairro Itamarati, em Coari, no interior do Amazonas.

Os criminosos estavam escondidos no local em que de acordo com a polícia era onde a quadrilha armazenava as motos roubadas e faziam a desmontagem dos veículos. Francisco Luann Rodrigues de Arrais, 25 anos, foi morto durante a operação. Segundo a polícia ele estava em uma laje armado e revidou com disparos de arma de fogo contra a equipe policial.

A quadrilha já estava sendo investigada pela equipe do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e pela Polícia Militar de Coari. No local foram encontrados três motocicletas (duas desmanchadas e uma inteira), uma balança de precisão, binóculos e celulares.

Os homens identificados como Endre Vitor Maciel Pinheiro, 20, Lucas Amazonas de Souza, 20, e Janderson de Souza Oliveira, 23, foram presos. Eles foram encaminhados a Delegacia de Coari onde ficarão a disposição da justiça.