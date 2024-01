Quadrilha familiar é responsável por três homicídios no Amazonas; veja o vídeo

Quatro membros de uma mesma família foram detidos na última quinta-feira (25), acusados de envolvimento em três assassinatos no município do Careiro, no interior do estado do Amazonas. A ação que resultou nas prisões foi conduzida pela “Operação Anúbis”, realizada por policiais civis do Departamento de Polícia do Interior (DPI), em conjunto com equipes das delegacias de Careiro, Careiro da Várzea, Itapiranga, Delegacia Fluvial e Gabinete do delegado-geral adjunto.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, uma das vítimas mantinha um relacionamento amoroso com um parente dos suspeitos e foi morta a tiros durante uma briga familiar motivada por consumo de bebidas alcoólicas, um caso que gerou grande comoção na comunidade. As investigações tiveram início com a morte de Gilson Ribeiro Colares, ocorrida com requintes de crueldade.

“Gilson chegou ao lago Tupanhinha, onde, em uma discussão com a família de sua esposa, foi alvo de disparos, vindo a óbito no local. No entanto, eles ocultaram o corpo e o desovaram na comunidade do Mamuri”, explicou o delegado.

O principal suspeito pela morte de Gilson, identificado como Amarildo, é também apontado como autor de um homicídio contra um homem chamado Raphael. Este último crime ocorreu durante uma briga envolvendo arma de fogo, sendo que o modus operandi de Amarildo é matar a vítima e, em seguida, jogar o corpo no rio para dificultar a localização pela polícia.

Os demais membros da família foram presos por conivência nos crimes praticados por Amarildo, incluindo a esposa de Gilson, que colaborou na ocultação do corpo do marido.

