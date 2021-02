Quadrilha faz guardas civis municipais de reféns durante roubo a loja em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Militar, por meio do seu efetivo do Comando de Policiamento Especializado (CPE), deteve, no início da madrugada deste sábado (13/02), um grupo de homens com idades entre 20 e 27 anos, por roubo a um estabelecimento comercial localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. O CPE é integrado por homens do Batalhão de Choque, Regimento Montado (RPMon), CIP-Cães e Operações Especiais (COE).

Conforme as informações da unidade militar especializada, durante o desencadeamento da Operação Águia, por volta de 00h30 de hoje, as equipes do CPE, em patrulhamento, foram acionadas por um guarda civil municipal, no Shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus. A informação era de que um roubo estava acontecendo no local, e que três guardas civis municipais teriam sido feitos de reféns.

As equipes entraram no centro comercial, e logo, três infratores se renderam, liberando um dos reféns que estava com vários hematomas e escoriações provenientes de agressões do grupo. Os policiais fizeram varredura no local e conseguiram capturar outro envolvido, que informou que mais dois guardas civis municipais estavam rendidos e algemados no banheiro.

O grupo foi detido e, após revista e busca, a polícia encontrou com eles um simulacro de arma de fogo tipo pistola, uma arma branca (faca), quatro aparelhos celulares, quatro algemas descartáveis, uma talhadeira e uma corda.

Todas as vítimas lesionadas foram levadas ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, para atendimento médico. O quarteto foi apresentado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos procedimentos legais cabíveis. Com exceção do jovem de 20 anos, todos os outros tinham passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas.