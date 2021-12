Quadrilha invade mansão do apresentador Ratinho e faz reféns

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A mansão do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, em São Paulo foi invadida por bandidos nesta sexta-feira, 17. Segundo o programa Cidade Alerta, Ratinho não estava presente durante o roubo, tampouco vivia no local. Na casa funcionava um escritório do apresentador.

Durante a ação da quadrilha funcionários, que gravavam um programa de rádio, foram rendidos. Após realizarem transações via PIX para os assaltantes e entregarem objetos pessoais como relógios e celulares, os funcionários foram amarrados em presos em um dos cômodos do local.

“Acho que foi um assalto comum. O único detalhe que me chamou atenção é que eles tinham o controle do portão”, disse o apresentador ao programa.

Em conversa com o Datena, no programa Brasil Urgente, Ratinho contou detalhes do assalto. Segundo ele, os criminosos “colocaram armas na cabeça dos funcionários”. “Não fizeram nada, só amarraram o pessoal, trancaram, levaram celulares, tentaram saber se tinha cofre. Usaram armas”, relatou. Ainda não foi feito um levantamento para saber, ao certo, tudo que foi levado e as vítimas não sofreram agressões. “Está tudo bem, graças a Deus foi só um susto”, assegurou Ratinho.

A polícia foi acionada e investiga o crime.