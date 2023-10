Quadrilha que sequestrou, torturou e jogou motorista na mata é preso pela PM

Uma quadrilha foi presa na tarde deste domingo (15), suspeitos de de sequestrar, torturar e jogar um motorista em uma mata de Campinas, interior de São Paulo. Segundo as informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima de 42 anos, havia saído de Pirassununga para visitar parentes.

Muito abatido, na delegacia a vítima contou que estava com dois amigos, em em um Volkswagen Touareg, quando foi abordado por assaltantes, que estavam em um carro. O grupo criminoso levaram apenas o motorista.

Já no cativeiro, a vítima foi agredida e os bandidos exigiram dinheiro, a sessão de tortura durou a noite de sábado (14), até que os criminosos liberaram a vítima e o jogaram em uma mata. Com medo de morrer, o homem correu para perto do rio, onde ficou escondido. Assim que se sentiu seguro, ele saiu e procurou ajuda.

Os policiais prenderam os criminosos na Rua Cabo Rubens Zimmermam, no Parque Oziel. Quatro homens, com idades entre 20 e 24 anos, e uma mulher, de 32, foram presos em flagrante. Com eles, os PMs encontrou um revólver calibre 32, chaves, celulares e um simulacro de arma de fogo.

