Quarteto com fuzil é preso após roubar carro e realizar assaltos na zona Leste de Manaus

Na madrugada deste sábado (12) a guarnição da viatura 6121 recebeu a informação do ciops que um veículo Renault Clio branco de placa PHC 1342 foi tomado de roubo no bairro do Coroado e os meliantes estariam cometendo arrastões na área do castanheira e São José.

As equipes intensificaram o patrulhamento onde a guarnição da viatura 6121 se deparou com o veículo na Av. Grande Circular próx ao Neném Park, onde foi feito sinal sonoro para o veículo parar e os mesmos empreenderam fuga.

A equipe fez o acompanhamento e informou as demais equipes da situação onde nas proximidades da Av Hilário Gurjão foi feito a abordagem no c

Foi feito a verbalização com os infratores que acataram as ordens da guarnição, a equipe fez a revista do veículo onde constatou uma arma longa caseira fuzil, 6 celulares , uma arma branca , mochilas , um cordão de cor amarela.

A equipe juntamente com as viaturas que deram apoio, viatura do SA, Força Tática, Rocam e demais equipes da Zona Leste, deslocaram ao 14º DIP onde os mesmos foram flagranteados por roubo majorado e corrupção de menores.