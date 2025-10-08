A notícia que atravessa o Brasil!

Quarteto do tráfico é preso com drogas, dinheiro e arma no Amazonas

Ação da Polícia Civil visa combater o crime organizado.

Por Marcia Jornalist

08/10/2025 às 11:46 - Atualizado em 08/10/2025 às 11:47

Notícias policiais – Na manhã desta terça-feira (7), a Polícia Civil do Amazonas, através da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga, prendeu quatro integrantes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A operação, batizada de Cará de Ferro, visou desarticular o esquema criminal que atuava na região, localizada a 134 quilômetros de Manaus.

Durante a ação, as autoridades cumpriram oito mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de uma significativa quantidade de entorpecentes, armas de fogo, mais de R$ 6 mil em espécie, balanças de precisão, aparelhos celulares e veículos. As apreensões foram fundamentais para o enfraquecimento da atuação do tráfico no município.

Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta (8) na Delegacia Geral de Polícia Civil (DG) o delegado Paulo Mavignier, que acompanhou a operação, destacou a importância do trabalho conjunto da equipe policial para o sucesso da ação. “Estamos comprometidos em combater o tráfico de drogas e a criminalidade em Caapiranga. Essa operação é um passo importante para garantir a segurança da população”, afirmou.

Entre os presos, estava uma mulher considerada responsável pelo núcleo logístico da organização criminosa. Os demais detidos são acusados de causar medo e insegurança na cidade. Com as prisões, a expectativa é que a cidade possa viver com mais tranquilidade e confiança.

A operação também teve como objetivo retirar de circulação uma embarcação que, supostamente, foi adquirida com recursos oriundos do tráfico e utilizada para distribuir drogas nas comunidades ribeirinhas. Com a apreensão deste meio logístico, a Polícia Civil visa dificultar a atuação dos criminosos na região.

LEIA MAIS: SSP-AM realiza mutirão para entrega de Carteiras de Identidade em comunidades ribeirinhas de Manaus 

A ação se alinha aos esforços contínuos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP/AM) no combate ao tráfico de drogas e a criminalidade, reforçando a mensagem de que não há espaço para o crime na sociedade. A população é incentivada a colaborar com informações, podendo denunciar através do telefone 181, canal de denúncias da segurança pública.

 

 

