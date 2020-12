Quarteto é preso por ligação com o tráfico de drogas no Centro de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) efetuaram, na noite de quinta-feira (16/12), a detenção de um quarteto formado por três homens, com idades de 30, 33 e 39 anos, e por uma mulher de 40. Todos são ligados à prática de comércio ilícito de drogas, no Centro da capital.

De acordo com a equipe da viatura 8691, por volta de 23h30, durante patrulhamento pela região do Centro da cidade, os policiais receberam uma denúncia, via linha direta da unidade, informando que uma mulher estaria comercializando grande quantidade de entorpecente na área.

Com base na denúncia, os policiais se deslocaram a um ponto da avenida Getúlio Vargas e localizaram a suspeita, a partir das características repassadas. Durante a abordagem, ela apresentou nervosismo, e, ao ser questionada sobre a denúncia, confessou a prática ilegal, indicando onde ficava o material ilícito e informando sobre seus comparsas no crime, três homens, que foram detidos em um restaurante nas dependências de um hotel na mesma região.

No local, os militares encontraram aproximadamente 2 quilos supostamente de substância do tipo maconha “skunk”, além de uma balança digital ou de precisão e dois simulacros de arma de fogo do tipo pistola.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais. Na unidade, verificou-se que dois membros do grupo tinham registro por homicídio e descumprimento de medida protetiva.

