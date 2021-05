Quase duas toneladas de drogas são apreendidas durante Operação Ágata no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As atividades da Operação Ágata Amazônia, realizada no período de 03 a 12 de maio, no combate a crimes transfronteiriços, resultaram na interceptação de mais de 1,8 toneladas de drogas ilícitas, dentre elas maconha, cocaína e skunk; o recolhimento da quantia de R$17,9 mil em espécie e 1,3 quilos de ouro. Também foram apreendidos quatro fuzis, 292 munições, 15 cilindros de oxiacetileno, quatro animais silvestres, uma balança de precisão e um telefone satelital. O Navio Patrulha Fluvial Amapá atracou, neste domingo (16), no cais da Estação Naval do Rio Negro trazendo o material apreendido.

Continua depois da Publicidade

As ações ocorreram na região da Tríplice Fronteira, próximo à Tabatinga (AM), nos rios Solimões, Içá e Japurá, no Amazonas, abrangendo aproximadamente 148 mil quilômetros quadrados de área de Operações.

Entenda a Operação

Sob a coordenação do Ministério da Defesa, a operação foi realizada pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira com a presença de agentes da Polícia Federal, da Secretária de Segurança Pública do Amazonas, da Polícia Militar e Civil. Para coordenar as atividades foi ativado o Comando Conjunto Ágata Amazônia, com a nomeação do Vice-Almirante Ralph Dias da Silveira Costa, da Marinha, como Comandante e como Chefe do Estado-Maior da Operação, o Coronel Rodnei Silva dos Santos, do Exército.

O Comando Conjunto, estruturado para conduzir a operação, contou com o apoio do COMAE nos levantamentos de imagem de satélite e do emprego de aeronaves no transporte logístico de pessoal e material. O Comando Conjunto de Defesa Cibernética contribuiu na produção de conhecimentos no ambiente cibernético e na prevenção de ameaças virtuais durante o planejamento e no decorrer das ações.

Continua depois da Publicidade

Foram empregados meios navais e aeronavais, militares do Comando Naval de Operações Especiais, do Destacamento de Mergulhadores (GRUMEC) e tropas do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, bem como, da Capitania Fluvial de Tabatinga e da Agência Fluvial de Tefé.

O Comando Militar da Amazônia empregou tropas do 8⁰ Batalhão de Infantaria de Selva, Comando de Fronteira Solimões, subordinado à 16ª Brigada de Selva, nas ações de Força Terrestre Componente no Rio Solimões.

Continua depois da Publicidade

Foram realizadas ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais, dentre elas patrulhamentos terrestres e fluviais; estabelecimento de postos de bloqueio, controle de estradas e de vias fluviais; inspeções em veículos e embarcações. Ao todo, 767 embarcações foram abordadas, 11 apreendidas e oito notificadas.