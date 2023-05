Quase meia tonelada de drogas são apreendidas pela PF no Amazonas

Uma ação realizada pelas Forças Armadas, que iniciou no domingo, 28, com desdobramentos até esta terça-feira, 30, resultou na apreensão de 480 kg de pasta base de cocaína nas proximidades de uma pista de pouso clandestina no Estado do Amazonas. A pista é utilizada como entreposto logístico.

Segundo estimativas, as drogas apreendidas nesta ação estão avaliadas em 57 milhões e 600 mil reais. De acordo com informações, militares da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira identificaram o local após um voo de reconhecimento e iniciaram um minucioso planejamento.

O transporte de agentes da Polícia Federal foi realizado pois eles que possuem a competência legal para analisar e destruir as drogas apreendidas.

Foi encontrado uma aeronave que estava camuflada com galhos secos e localizado um acampamento dentro da floresta com barracas, antena de internet, comida e água frescas, com características de abandono recente.

A Operação soma mais de 1,6 tonelada de entorpecentes apreendidos. As drogas são avaliadas em mais de 80 milhões de reais de prejuízo aos narcotraficantes.

Os agentes destruíram no local parte dos entorpecentes, barracas, ferramentas e outros equipamentos por conta da dificuldade de transporte. O restante das drogas foram levadas por dois helicópteros da Marinha, para serem analisados pela Polícia Federal.

