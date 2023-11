Quatro armas de fogo são retiradas de circulação pela SSP-AM, nas últimas 24 horas

Notícias do Amazonas – Quatro armas de fogo e 18 munições foram apreendidas no Amazonas, nas últimas 24 horas, durante ações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Polícia Militar (PMAM). As ações resultaram ainda na prisão de dois homens por porte ilegal de arma de fogo, prisão de uma foragida da justiça e apreensão de entorpecentes.

Conforme o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), as apreensões foram registradas em Manaus, no bairro Praça 14, zona sul, e nos municípios de Envira e Apuí.

Ocorrências em Manaus

No Prosamim Mestre Chico, bairro Praça 14, zona sul de Manaus, policiais militares da Força Tática apreenderam uma arma de fogo, durante patrulhamento na área. Segundo a equipe, ao avistarem a viatura, alguns suspeitos fugiram, abandonando dentro de uma lixeira uma pistola com 10 munições. A arma foi apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ocorrências no Interior

Envira

Duas armas de fogo e dois cartuchos foram apreendidos por policiais do 10º Grupamento da Polícia Militar (GPM), no município de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), resultando também na prisão de um homem, de 21 anos.

Após receberem a denúncia de comercialização de uma arma de fogo, os policiais iniciaram a busca pelo suspeito, localizando-o na Rua Liberato, no bairro Portelinha. Durante a revista, o homem afirmou que a arma estava em casa. Os policiais seguiram para o local, onde encontraram duas armas de fogo, sendo uma espingarda e uma garrucha, além de dois cartuchos.

Os materiais foram apresentados na 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Apuí

No município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus), policiais militares apreenderam um revólver com seis munições, além de outros materiais ilícitos. A ocorrência resultou na prisão de um homem, por porte ilegal de arma de fogo, e de uma foragida da justiça.

Após denúncia de tráfico de drogas, a equipe foi até o local informado, quando avistou um suspeito que tentou se esconder em uma casa, sem êxito. Com ele a polícia encontrou uma arma de fogo com dez munições e entorpecentes. Dentro da casa estava uma foragida da justiça que também foi presa. Objetos furtados também foram encontrados pela equipe no interior do imóvel.

No total, foram apreendidos um revólver, seis munições, uma porção de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, um celular, uma moto CG 150, cabos elétricos, uma bomba lava jato, uma pia de cozinha inox, uma lavadora de roupa, uma bomba de água e uma torneira.

A dupla e os materiais foram encaminhados para a 71ª DIP.

*Com informações da assessoria