Quatro colombianos integrantes de organização criminosa são presos durante operação em Manaus

Entre a terça-feira (28/09) e a manhã desta quarta (29/09), a terceira fase da operação Cidade Mais Segura foi deflagrada após denúncias anônimas da população pelo site da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A ação resultou na prisão de cinco homens, entre eles, quatro colombianos que faziam parte de uma organização criminosa. Além das prisões, foram apreendidos 15 quilos de maconha e retiradas de circulação três armas de fogo.

A operação acontece sob a coordenação do secretário de Segurança Pública, general Mansur, para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão relacionados a diversos crimes na capital amazonense. As equipes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas (Seaop) encontraram, com os suspeitos, 22 munições, 15 quilos de maconha tipo skunk, que estavam misturados com esterco de cavalo, além de R$ 4 mil em espécie.

Na terça-feira, os quatro criminosos colombianos foram presos durante a checagem das denúncias no Parque Riachuelo 2, bairro Tarumã. De acordo com o capitão Diego Paiva, da Seaop, eles já estavam sendo monitorados por atuação no tráfico internacional de drogas.

“Após a denúncia que recebemos do Parque Riachuelo, fomos até o local e encontramos um indivíduo em posse de uma pistola. Nessa mesma denúncia, recebemos informações de que teriam outros indivíduos realizando o manuseio de entorpecentes e conseguimos efetuar a prisão dos criminosos”, ressaltou o capitão.

Na manhã desta quarta-feira, durante cumprimento de mandados de prisão na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, zona oeste, os policiais ainda encontraram três bases onde os criminosos utilizavam como esconderijos para trocar tiros com a polícia, e destruíram barreiras que dificultavam a passagem das equipes durante o patrulhamento.

Denúncia – O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.