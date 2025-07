Quatro estrangeiros são presos com 1,5 tonelada de cocaína no Amazonas

Notícias Policiais – Quatro estrangeiros, um peruano e três colombianos, foram presos em flagrante na segunda-feira (28/07) no Amazonas, transportando 1,5 tonelada de cocaína, carga avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões. A apreensão ocorreu no alto rio Solimões, próximo ao município de Manacapuru, após operação conjunta coordenada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A ação foi resultado de uma semana de investigações conduzidas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que monitorava o trajeto do entorpecente vindo do Peru com destino a Manaus. Segundo o delegado-geral Bruno Fraga, o uso de lancha blindada foi essencial para garantir uma abordagem segura durante a interceptação da embarcação.

A operação foi deflagrada na madrugada de sexta-feira (25/07), após os policiais localizarem o grupo criminoso em uma canoa de grande porte, conhecida como “rabetão”, que transportava os entorpecentes de forma camuflada.

“Esses indivíduos provavelmente abasteceriam o mercado interno da capital. Agora, seguimos com as investigações para identificar a logística local dessa organização”, explicou o delegado.

O diretor do DRCO, Mário Paulo, destacou a atuação conjunta com a CORE (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais) e a Delegacia Fluvial (Deflu). A ação contou ainda com equipamentos de visão noturna e térmica, que permitiram localizar a embarcação mesmo com a tentativa de ocultação no rio.

Os suspeitos foram encaminhados ao DRCO, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação criminosa. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.