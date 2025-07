Quatro homens assaltam CRAS da Zona norte de Manaus

Notícias policiais – Nesta quinta-feira, 17, quatro homens tentaram assaltar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizado na Rua Algas Marinhas, nº 178, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

O CRAS atende moradores da Cidade de Deus e regiões próximas, oferecendo apoio social e serviços essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo testemunhas, os criminosos invadiram o prédio do CRAS. Durante a ação, os suspeitos roubaram pertences pessoais de várias pessoas que estavam guardados no centro, como documentos, bolsas e aparelhos eletrônicos. Ainda não há informações sobre feridos ou confronto com a polícia.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas até o momento nenhum dos suspeitos foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos.

O CRAS Alfredo Nascimento reforçou a segurança no local e orientou os moradores a registrarem boletins de ocorrência caso tenham sido vítimas do roubo.