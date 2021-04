Quatro homens envolvidos em furto de cabos telefônicos são presos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), sob coordenação do delegado Denis Pinho, titular da unidade policial, prendeu, em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (23/04), por volta das 5h, quatro homens envolvidos no furto de cabos de uma empresa de telefonia. O fato ocorreu na rua Eduarda Gentil, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Segundo a autoridade policial, ao longo da ação foram presos Lauro de Souza Garcia, 24; Leandro Alves Bernardo, 28; Paulo Henrique Batista Ruan, 27; e Geraldo Junior Prado de Menezes, 34. Conforme Pinho, os indivíduos já eram investigados por outros furtos ocorridos na capital.

“Iniciamos as diligências e conseguimos localizar Leandro, Paulo Henrique e Ruan, no momento em que estavam derretendo o material para extrair o cobre. Eles confessaram o crime e informaram que o destino do material roubado seria uma sucata no bairro Jorge Teixeira, zona leste”, relatou o delegado Denis.

O titular da DERFD informou que, em continuidade aos trabalhos, as equipes seguiram até o endereço e conseguiram efetuar a prisão de Geraldo, além de apreenderem mais cabos telefônicos que já haviam sido furtados anteriormente. Ao todo, foram apreendidos 40 quilos de cobre e um veículo da montadora Chevrolet, modelo Celta, de cor prata, que era utilizado na ação criminosa.

“Após a prisão, tivemos conhecimento que Paulo Henrique, um dos envolvidos, possuía um mandado de prisão em seu nome pelo crime de roubo majorado, expedido em janeiro deste ano, pela 8ª Vara Criminal”, disse o delegado.

Procedimentos – O trio irá responder pelo crime de furto qualificado. Geraldo também responderá por receptação qualificada e Paulo Henrique por roubo majorado. Eles foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), e ficarão à disposição da Justiça.

