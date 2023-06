Quatro homens são presos durante Operação da Polícia Militar em Parintins

Nesta terça-feira, 27, uma Operação da Polícia Militar prendeu três homens e apreendeu um adolescente de 17 anos na rua Clarindo Chaves, em Parintins, no interior do Amazonas. A ação faz parte do trabalho de segurança para o Festival Folclórico de Parintins, que começa na próxima sexta-feira, 30.

Segundo informações da Polícia Militar, as prisões foram possíveis após os agentes identificarem três homens com atitudes suspeitas andando em uma motocicleta. Durante a abordagem, eles encontraram com o adolescente uma pedra de oxi.

Posteriormente, os PMs chegaram a um endereço, onde foram apreendidos um revólver calibre 38 e outras porções de entorpecentes.

Os suspeitos foram encaminhados na companhia do adolescente ao 3ª Delegacia Regional de Parintins, onde vão responder pelos crimes de posse de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

Redação AM POST